В мире

Украина

В Киеве раскрыли, что греет украинцев вместо отопления

Гончаренко*: украинцев должна греть мысль о Зеленском
22 октября 2025 в 10:04
На Украине отсрочили отопительный сезон

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинцев должна греть мысль о том, что их президентом является Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, в стране пока что наблюдаются проблемы с началом отопительного сезона.

«Отопление этой зимой тоже под большим вопросом. Мне, например, тепло только от мысли, что наш лидер — Владимир Александрович Зеленский. Надеюсь, вам тоже!» — написал депутат в своем telegram-канале.

Ранее власти Украины приняли меры по максимально возможному переносу начала отопительного сезона из-за недостатка запасов газа. По словам первого замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, местным органам самоуправления были даны указания ограничить расход топлива и отложить запуск системы отопления в жилых домах.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

