Аэропорт Геленджика не доступен для взлета и посадки
22 октября 2025 в 11:58
Срочная новость
В Геленджике аэропорт приостановил работу. Авиагавань временно не принимает воздушные рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Решение об ограничениях было принято ради безопансости полетов.
