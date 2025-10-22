Силуанов назвал размер страховых пенсий после повышения в 2026 году

Силуанов заявил, что пенсии являются частью бюджета Фото: Роман Наумов © URA.RU

Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года увеличат на 7,6%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на обсуждении федерального бюджета на 2026–2028 годы во время заседания в Госдуме.

«Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января следующего года на 7,6%. Это повышение объединит две индексации — по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году», — заявил Антон Силуанов, трансляция заседания ведется на «России 24». По словам главы Минфина, в проект бюджета заложено средства на выполнение всех социальных обязательств государства.