Силуанов назвал размер страховых пенсий после повышения в 2026 году
Силуанов заявил, что пенсии являются частью бюджета
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года увеличат на 7,6%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на обсуждении федерального бюджета на 2026–2028 годы во время заседания в Госдуме.
«Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января следующего года на 7,6%. Это повышение объединит две индексации — по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году», — заявил Антон Силуанов, трансляция заседания ведется на «России 24». По словам главы Минфина, в проект бюджета заложено средства на выполнение всех социальных обязательств государства.
Правительство внесло в Госдуму новый проект бюджета 29 сентября 2025 года. С 2027 года индексация будет проходить в два этапа: с 1 февраля выплаты вырастут на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,4%. В 2028 году индексация также пройдет в два этапа: с 1 февраля — на 4%, с 1 апреля — на 3,8%. Эти меры направлены на сохранение покупательной способности пенсионеров и соответствие выплат экономическим показателям страны.
