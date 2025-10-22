Роскомнадзор объяснил нестабильность в работе WhatsApp* и Telegram на юге России

В Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp* и Telegram частично ограничиваются для защиты граждан Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение работы мессенджеров WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Telegram на территории юга России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — приводят слова пресс-службы ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

По данным операторов связи, нестабильность в работе Telegram и WhatsApp не связана с блокировкой на уровне сотовых или проводных сетей. В Ростове-на-Дону оба мессенджера были недоступны даже по Wi-Fi. В Астрахани пользователи жалуются на низкую скорость работы Telegram. В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничительные меры будут продолжаться до тех пор, пока владельцы мессенджеров не начнут сотрудничать с российскими правоохранительными органами для защиты граждан от преступных посягательств.

Нестабильность в работе мессенджеров на юге России фиксируются уже второй день подряд, при этом операторы связи заявляют, что ограничения с их стороны не вводились и проблемы связаны не с их оборудованием. В некоторых регионах, таких как Ростов-на-Дону, Сочи и Адыгея, пользователи продолжают жаловаться на недоступность или низкую скорость сервисов, а точные сроки восстановления работы пока не называются.