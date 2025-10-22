Операторы связи прокомментировали сбои Telegram и WhatsApp* в России

Сбои в Telegram наблюдаются на юге России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На юге России продолжаются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), однако эти проблемы не связаны с действиями операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службах ведущих компаний сотовой и проводной связи.

«Скорее всего, причина не со стороны оператора, а именно у сервисов Telegram», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Мегафона» в беседе с ТАСС. Также представители компании отметили, что аналогичные затруднения испытывают и пользователи WhatsApp. Серьезные перебои фиксируются второй день подряд в Ростове-на-Дону, Сочи, Адыгее, а также в ряде других регионов Юга России. Причины нестабильной работы сервисов пока не названы точно, однако операторы подчеркивают, что ограничения с их стороны не вводились, пишет агенство со ссылкой на компании.

В компании «Билайн» уточнили, что в Волгоградской области ограничения на мобильный интернет действуют по решению Роскомнадзора в целях обеспечения безопасности. В то же время в Ростове-на-Дону речь идет о снижении качества мобильного интернета в целом. Операторы не могут назвать точную дату восстановления стабильной работы сервисов. «Точной информации, когда все восстановится, нет», — сообщили в «Билайне».

В интернет-провайдере «Оргтехсервис» (Майкоп) сообщили, что проблемы с доступом к Telegram и WhatsApp в Южном федеральном округе сохраняются вторые сутки. Оператор подчеркнул, что ситуация не зависит от действий провайдера и как только неполадки на стороне сервисов будут устранены, связь восстановится.

При этом корреспонденты отмечают, что в Крыму и Абхазии никаких ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp не наблюдается. Операторы призывают пользователей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией о ходе устранения неполадок.