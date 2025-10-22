В Вашингтоне объявили о введении новых ограничений против России
Бессент анонсировал введение санкций против РФ
Фото: Министерство финансов США treasury.gov
В США руководитель Минфина Скотт Бессент заявил об ужесточении санкций против России. Об этом чиновник сообщил журналистам на брифинге.
«Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций против России», — передает РИА Новости слова Бессента. Он добавил, что решение о санкциях будет принято в ближайшее время.
Ранее в американском конгрессе приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Введение антироссийских санкций поставили на паузу.
- Караванбаши23 октября 2025 01:32тужились тужились "миротворцы", рожи кривили, и результате разродились своим обычным. Ничего нового. Умеют только мешать другим жить