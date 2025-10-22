Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

В Вашингтоне объявили о введении новых ограничений против России

23 октября 2025 в 00:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бессент анонсировал введение санкций против РФ

Бессент анонсировал введение санкций против РФ

Фото: Министерство финансов США treasury.gov

В США руководитель Минфина Скотт Бессент заявил об ужесточении санкций против России. Об этом чиновник сообщил журналистам на брифинге.

«Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций против России», — передает РИА Новости слова Бессента. Он добавил, что решение о санкциях будет принято в ближайшее время.

Ранее в американском конгрессе приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Введение антироссийских санкций поставили на паузу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Караванбаши
    23 октября 2025 01:32
    тужились тужились "миротворцы", рожи кривили, и результате разродились своим обычным. Ничего нового. Умеют только мешать другим жить
Добавить комментарий
Следующий материал