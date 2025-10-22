При переезде рискует измениться размер пенсии

Пенсии также предложено увеличить Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пенсионеры, переезжающие с северных территорий России в центральные регионы, теряют право на получение «районного коэффициента» к страховой пенсии по старости. Это разъяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, размер пенсии при переезде между северными регионами также может измениться, поскольку коэффициенты в разных субъектах отличаются.

«Хочу подробно объяснить, как переезд в другой субъект влияет на размеры страховой пенсии по старости. Как известно, основа такого вида пенсии — стаж и пенсионные коэффициенты. Однако важный финансовый фактор здесь — и место жительства. Если пенсионер переезжает, например, с северной территории в Центральную часть России, он теряет так называемый „районный коэффициент“, увеличивающий выплату», — заявил Нилов РИА Новости.

Глава профильного комитета уточнил, что правило о потере «районного коэффициента» не распространяется на тех пенсионеров, кто заработал специальный «северный» стаж. Для этой категории граждан сохраняется надбавка за работу в сложных климатических условиях, независимо от места проживания после выхода на пенсию. Районные коэффициенты устанавливаются для компенсации повышенных расходов жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Размер надбавки зависит от субъекта и может составлять от 1,2 до 2,0 к основной части выплаты.

