Активы шведской Zewa перейдут российской компании
Фирма, производящая туалетную бумагу, переходит в российский сегмент рынка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывшие активы шведской компании Zewa, которая производит санитарно-гигиенические изделия, перейдут Светогорскому целлюлозно-бумажному комбинату (ЦБК). Об этом сообщили источники.
«Активы Zewa перейдут под контроль Светогорского ЦБК. Сделка должна состояться в ближайшие дни», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Ранее три компании, связанные с украинским алкогольным холдингом, перешли под управление Росимущества. Налоговые поступление идут в бюджет РФ.
