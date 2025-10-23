Логотип РИА URA.RU
Активы шведской Zewa перейдут российской компании

23 октября 2025 в 05:02
Фирма, производящая туалетную бумагу, переходит в российский сегмент рынка

Бывшие активы шведской компании Zewa, которая производит санитарно-гигиенические изделия, перейдут Светогорскому целлюлозно-бумажному комбинату (ЦБК). Об этом сообщили источники.

«Активы Zewa перейдут под контроль Светогорского ЦБК. Сделка должна состояться в ближайшие дни», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее три компании, связанные с украинским алкогольным холдингом, перешли под управление Росимущества. Налоговые поступление идут в бюджет РФ.

