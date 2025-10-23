В Европе разругались из-за российских активов

В Евросоюзе спорят об активах России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ряд стран Евросоюза настаивают на том, чтобы Украина могла использовать возможный кредит в 140 миллиардов евро, полученный за счет замороженных российских активов, исключительно для закупки европейского оружия. Другие заявляют, что Украина должна сама выбирать, на что их тратить. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

«Чтобы одновременно поддержать свою растущую оборонную промышленность и помочь Украине, Франция и в меньшей степени Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева... Противоборствующий лагерь, включающий Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, считает, что у Украины должна быть свобода действий в расходовании этих денег, в том числе для закупки оружия, произведенного американскими компаниями», — сообщает Politico.

Отмечается, что главы стран ЕС 23 октября проведут встречу в Брюсселе, где поручат Еврокомиссии подготовить юридическое обоснование для предоставления кредита Украине. В проекте итоговых выводов саммита, по информации издания, под давлением Франции и Германии уже отмечена «важность укрепления европейской оборонной промышленности» за счет этих средств. Один из высокопоставленных европейских дипломатов заявил Politico, что формулировка «покупай европейское» может исключить для Украины возможность приобретения, к примеру, зенитных ракетных комплексов Patriot, которые производятся исключительно в США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов. Вопрос об использовании этих средств остается предметом разногласий внутри ЕС. Российские официальные лица, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, назвали инициативу «оторванной от реальности» и обвинили Брюссель в присвоении российских средств.