Школьницы пропали вечером 22 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) с вечера 22 октября не могут найти двух девочек Анастасию Овчинникова и Снежану Сохареву. Девочкам 15 и 12 лет соответственно. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах.

«Снежана одета в серый длинный пуховик, черные джинсы, белые кроссовки. Настя в черный пуховик, черные джинсы. Ушли вчера с улицы Толбухина около 21:30», — сказано в сообщении telegram-канала «Березовский. Сила БГО».