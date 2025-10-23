Под Екатеринбургом загадочно пропали две школьницы. Фото
Школьницы пропали вечером 22 октября (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Березовском (Свердловская область) с вечера 22 октября не могут найти двух девочек Анастасию Овчинникова и Снежану Сохареву. Девочкам 15 и 12 лет соответственно. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах.
«Снежана одета в серый длинный пуховик, черные джинсы, белые кроссовки. Настя в черный пуховик, черные джинсы. Ушли вчера с улицы Толбухина около 21:30», — сказано в сообщении telegram-канала «Березовский. Сила БГО».
Всех жителей просят быть внимательными и утром всмотреться в ребят. Возможно, что девочки провели ночь в одном из подъездов или во дворе. Если вы заметили школьниц, то следует сразу позвонить по номеру «112».
