Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Экс-мэр Плеса оформил на родных больше половины города

23 октября 2025 в 09:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шевцов оформил на родственников более 100 объектов недвижимости

Шевцов оформил на родственников более 100 объектов недвижимости

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* (признан иностранным агентом) оформил на родственников свыше двух третей недвижимого имущества Плесского городского поселения. Об этом заявил прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании с экс-мэра более миллиарда рублей коррупционных доходов.

«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество „пряталось по карманам“ близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — заявил Жугин, его слова приводит РИА Новости. По словам прокурора, на родственников Шевцова записано около ста объектов недвижимости, что составляет более двух третей всего недвижимого имущества в Плесе.

Генеральная прокуратура сообщила, что с Шевцова требуют взыскать более миллиарда рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. В период с 2005 по 2015 годы, будучи депутатом и главой поселения, Шевцов монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе, используя родственников и подконтрольные компании. Совокупная площадь присвоенных им участков сравнима с площадью Плесского музея-заповедника.

Продолжение после рекламы

Прокуратура установила, что Шевцов противопоставил себя государству, нарушая закон ради личного обогащения. В 2024–2025 годах из его незаконной собственности изъяли земельные участки общей площадью более 26 гектаров, включая ценный массив на берегу Волги, арендованный за 500 рублей в год. Также были признаны самовольными постройки «избинг-отеля» и истребованы участки, предоставленные с нарушениями бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым, осужденным за злоупотребление полномочиями. Прокурор области потребовал удовлетворить иск в полном объеме.

*Алексей Шевцов признан иноагентом в Российской Федерации

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (3)
  • Янина
    23 октября 2025 14:15
    Конфисковать всё наворованное имущество у его родственников ! Такого не должно быть в природе .
  • Сергей
    23 октября 2025 13:43
    В одну ночь всё провернул, чтобы никто не видел.
  • патриот
    23 октября 2025 09:33
    Кто то Родину защищает не жалея своей жизни, а в это же время кто то крысятничает, ворует с казны миллиарды денег!!! Это ли не измена Родине, это ли не предательство???!!!
Добавить комментарий
Следующий материал