Экс-мэр Плеса оформил на родных больше половины города
Шевцов оформил на родственников более 100 объектов недвижимости
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* (признан иностранным агентом) оформил на родственников свыше двух третей недвижимого имущества Плесского городского поселения. Об этом заявил прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании с экс-мэра более миллиарда рублей коррупционных доходов.
«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество „пряталось по карманам“ близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — заявил Жугин, его слова приводит РИА Новости. По словам прокурора, на родственников Шевцова записано около ста объектов недвижимости, что составляет более двух третей всего недвижимого имущества в Плесе.
Генеральная прокуратура сообщила, что с Шевцова требуют взыскать более миллиарда рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. В период с 2005 по 2015 годы, будучи депутатом и главой поселения, Шевцов монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе, используя родственников и подконтрольные компании. Совокупная площадь присвоенных им участков сравнима с площадью Плесского музея-заповедника.
Прокуратура установила, что Шевцов противопоставил себя государству, нарушая закон ради личного обогащения. В 2024–2025 годах из его незаконной собственности изъяли земельные участки общей площадью более 26 гектаров, включая ценный массив на берегу Волги, арендованный за 500 рублей в год. Также были признаны самовольными постройки «избинг-отеля» и истребованы участки, предоставленные с нарушениями бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым, осужденным за злоупотребление полномочиями. Прокурор области потребовал удовлетворить иск в полном объеме.
*Алексей Шевцов признан иноагентом в Российской Федерации
- Янина23 октября 2025 14:15Конфисковать всё наворованное имущество у его родственников ! Такого не должно быть в природе .
- Сергей23 октября 2025 13:43В одну ночь всё провернул, чтобы никто не видел.
- патриот23 октября 2025 09:33Кто то Родину защищает не жалея своей жизни, а в это же время кто то крысятничает, ворует с казны миллиарды денег!!! Это ли не измена Родине, это ли не предательство???!!!