Экс-мэр Плеса оформил на родных больше половины города

Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* (признан иностранным агентом) оформил на родственников свыше двух третей недвижимого имущества Плесского городского поселения. Об этом заявил прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании с экс-мэра более миллиарда рублей коррупционных доходов.

«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество „пряталось по карманам“ близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — заявил Жугин, его слова приводит РИА Новости. По словам прокурора, на родственников Шевцова записано около ста объектов недвижимости, что составляет более двух третей всего недвижимого имущества в Плесе.

Генеральная прокуратура сообщила, что с Шевцова требуют взыскать более миллиарда рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. В период с 2005 по 2015 годы, будучи депутатом и главой поселения, Шевцов монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе, используя родственников и подконтрольные компании. Совокупная площадь присвоенных им участков сравнима с площадью Плесского музея-заповедника.

Прокуратура установила, что Шевцов противопоставил себя государству, нарушая закон ради личного обогащения. В 2024–2025 годах из его незаконной собственности изъяли земельные участки общей площадью более 26 гектаров, включая ценный массив на берегу Волги, арендованный за 500 рублей в год. Также были признаны самовольными постройки «избинг-отеля» и истребованы участки, предоставленные с нарушениями бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым, осужденным за злоупотребление полномочиями. Прокурор области потребовал удовлетворить иск в полном объеме.