Каким будет конец октября в Свердловской области

Конец октября в Свердловской области будет теплым и сухим
23 октября 2025 в 10:45
В конце октября зонтики свердловчанам почти не понадобятся

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Конец октября в Свердловской области выдастся теплым и без сильных осадков. Прогнозом на последнюю неделю месяца с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. 

«По ночам около нуля, днем плюсовая температура. Осадков немного, в основном это дожди, снежного покрова нет», — сказал Пулин. 

Так, 24 октября в регионе будет +1 ночью и +6 днем. 25 числа ожидается +2 ночью и +6 днем. 26 октября столбик термометра покажет +1 ночью и +8 днем. 27 октября обещает быть самым теплым: ночью будет 0 градусов и +9 днем. 28 числа ожидается +1 ночью и +7 днем. 29 октября: +4 ночью и +8 днем. 30-31 числа будет примерно +3 ночью и +6 днем. 

