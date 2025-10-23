Каким будет конец октября в Свердловской области
В конце октября зонтики свердловчанам почти не понадобятся
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Конец октября в Свердловской области выдастся теплым и без сильных осадков. Прогнозом на последнюю неделю месяца с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.
«По ночам около нуля, днем плюсовая температура. Осадков немного, в основном это дожди, снежного покрова нет», — сказал Пулин.
Так, 24 октября в регионе будет +1 ночью и +6 днем. 25 числа ожидается +2 ночью и +6 днем. 26 октября столбик термометра покажет +1 ночью и +8 днем. 27 октября обещает быть самым теплым: ночью будет 0 градусов и +9 днем. 28 числа ожидается +1 ночью и +7 днем. 29 октября: +4 ночью и +8 днем. 30-31 числа будет примерно +3 ночью и +6 днем.
