Каким будет конец октября в Свердловской области

Конец октября в Свердловской области выдастся теплым и без сильных осадков. Прогнозом на последнюю неделю месяца с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.

«По ночам около нуля, днем плюсовая температура. Осадков немного, в основном это дожди, снежного покрова нет», — сказал Пулин.