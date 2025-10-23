В ЯНАО бойцу СВО выплатили компенсацию после вмешательства прокуратуры
Участнику СВО выплатили положенные выплаты
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Участник специальной военной операции из Нового Уренгоя (ЯНАО) получил единовременную выплату, в которой ему ранее отказали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что в 2023 году управлением по труду и социальной защите населения администрации Нового Уренгоя мужчине отказано в единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей (в связи с заключением контракта и участием в СВО)», — отметили в ведомстве. Помимо этого мужчине отказали в выплате 300 тысяч рублей на вещевое обеспечение.
В связи с выявленными нарушениями прокурор города направил исковое заявление в суд о признании за военнослужащим права на получение указанных выплат. Органом местного самоуправления исковые требования прокуратуры исполнены добровольно, компенсация выплачена в полном объеме.
