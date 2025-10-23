На Ямале бизнес задолжал по налогам 9 млрд рублей

Основные должники – это 120 организаций округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО задолженность по налогам в консолидированный бюджет округа составляет 9,1 млрд рублей. ФНС отмечает прирост задолженности ямальских предприятий на 200 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для взыскания недоимок сборщики налогов арестовали имущество организаций-должников на 1,7 млрд рублей. Возбуждаются уголовные дела, сообщают в окружном управлении ФНС.

«На 1 октября задолженность по налогам в регион составляет 9,1 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду составил 200 млн рублей. Основные должники — 120 организаций. Общая сумма по ним — 4,1 млрд рублей, что составляет 45% от общего долга в окружной бюджет», — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ФНС по ЯНАО Руслан Посунько в ходе выступления на заседании окружного Заксо.

По словам Посунько, больше других в бюджет Ямала задолжали «Новоуренгойская буровая компания», чей прирост долга составил, по последним данным, 173 млн рублей, а также «Западно-Сибирская компания» с приростом долга в 69 млн рублей.

«Безусловно, в отношении всех должников приняты все меры взыскания, в том числе арест имущества, чтобы в дальнейшем оформить залог. И при необходимости за счет этого имущества происходило взыскание налогов», — отметил спикер.

Общая сумма арестованного имущества компаний составила более 1,7 млрд рублей. «Также, к сожалению, нам пришлось направить материалы на возбуждение уголовных дел на сумму свыше 36 млн рублей», — сообщил Посунько.