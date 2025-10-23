На Губкинском ГПЗ поставили новое энергоэффективное оборудование Фото: пресс-служба «СибурТюменьГаз»

Нефтехимики внедряют инновационное оборудование на заводах ЯНАО и ХМАО





Компания СИБУР вложила 36 миллионов рублей в новое экологичное оборудование на Губкинском ГПЗ в ЯНАО. Оно снижает воздействие на окружающую среду и повышает качество продукции. Подобное оборудование предприятие может внедрить и на заводе в Югре, сообщили URA.RU в компании.

«Командой специалистов завода завершен проект по замене технологической печи на теплообменник. Это позволило снизить энергопотребление объекта, увеличить качество и объемы производимого углеводородного сырья, а также снизить влияние процессов на окружающую среду, что особенно важно для хрупкой Арктической зоны», — сообщила агентству пресс-служба компании.

Завод в Губкинском перерабатывает попутный нефтяной газ и поставляет сырье. Чтобы улучшить качество продукции, необходимо было увеличить содержание этана в нем до 12%. Инженеры решили заменить старую печь на новый кожухотрубчатый теплообменник на дизельном топливе. Это сделало работу завода стабильнее и снизило нагрузку на оборудование.

«Выработка углеводородного сырья увеличилась на семь тысяч тонн в год, потребление топливного газа сократилось более чем на 1,2 миллиона кубометров. Выбросы парниковых газов удалось снизить на 2300 тонны, а загрязняющих веществ — на 3,7 тонны», — отметил главный инженер завода Михаил Наумов.