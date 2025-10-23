Налоговики обещают не банкротить старейшую буровую компанию в ЯНАО

«НУБК» когда-то был надежным партнером ямальского нефтегаза Фото: media.gazprom-neft.ru

Налоговая служба в ЯНАО готова пойти на мировое соглашение по спору с «Новоуренгойской буровой компанией» («НУБК»), находящейся на грани банкротства. Об этом в ходе третьего заседания депутатов окружного парламента сообщил глава окружного управления ФНС Руслан Посунько. Долги «НУБК» превышают 1,5 млрд рублей.

«Новоуренгойская буровая компания — важнейший, крупнейший плательщик нашего региона с большой численностью работников попал в трудную ситуацию. На сегодняшний момент мы как управление проводим очень плотную работу с данной организацией для того, чтобы в банкротство они не ушли», — сказал в ходе выступления на заксо исполняющий обязанности руководителя окружного управления федеральной налоговой службы Руслан Посунько.

По словам Посунько, представители налоговой службы готовы пойти на мировое соглашение с руководством «НУБК» для того, чтобы стабилизовать ситуацию и позволить предприятию с 40-летней историей работать и дальше. «Уверен, что мы с ними заключим мировое соглашение, и ситуация эта разрешится, и организация продолжит дальше плотную и качественную работу в нашем регионе», — отметил руководитель окружного управления ФНС.

Продолжение после рекламы

Руслан Посунько также сообщил, что прирост долга по налогам «НУБК» к 1 октября 2025 года составляет 173 млн рублей. По данным Арбитражного суда ЯНАО, куда 26 сентября 2025 года поступило исковое заявление ФНС, общая сумма недоимок с «НУБК» превышает 1,5 млрд рублей. Счета компании арестованы, имеется задолженность по зарплате. В течение сентября 2025 года судебные иски по договорам подряда, поставки и возмездному оказанию услуг поступили к должнику примерно от десятка контрагентов.