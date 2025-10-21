Кто такой Щелконогов, который стал новым депутатом заксо

Алексей Щелконогов официально стал депутатом заксо ЯНАО Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов стал депутатом законодательного собрания. Сегодня ему официально передали мандат и вручили удостоверение. О биографии и карьере новоиспеченного парламентария — в материале URA.RU.

Юность и образование

Алексей Щелконогов родился 3 сентября 1984 года в Тюмени. Там он провел детство и отучился в школе. В 2001 году будущий депутат поступил Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, где окончил специалитет по направлению «Правоохранительная деятельность».

Примечательно, что трудовой путь Щелконогова начался именно на Ямале: сразу после окончания университета — в 2006 году — он устроился здесь в правоохранительные органы, где проработал целых четыре года. В это время чиновник решил получить магистратуру в Тюменском государственном университете по специальности «Физическая культура», которую окончил в 2011 году.

Вероятнее всего, образование Щелконогов получал в заочной форме, ведь уже в 2010 же году он замещал должность государственной гражданской службы в правительстве ЯНАО. За время работы на этом месте мужчина успел получить еще три образования: «Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая промышленность)» и «Экономика» в Челябинском государственном университете (закончил в 2012 и 2014 году, соответственно), а также снова же «Физическая культура» в ТюмГУ (2015 год).

Карьера

Алексей Щелконогов на посту замглавы Ноябрьска Фото: Максим Егоров © URA.RU

Политическая карьера Александра Щелконогова началась еще в 2014 году. Тогда он был назначен заместителем главы Ноябрьска. Мэром же на тот момент являлась Жанна Белоцкая, чья карьера пошла вниз после ДТП сына.

Когда у Щелконогова в 2016 году закончился контракт, он не стал его продлять. Вместо этого чиновник ушел на аналогичную должность в мэрию Лабытнанги, где курировал сферу противодействия коррупции и взаимодействия с силовиками, а также вопросы связанные с профилактикой правонарушений и наркомании, противодействием экстремисткой деятельности и обеспечением безопасности. На этой позиции он также пробыл всего два года.

В 2018 году Щелконогов опять перешел на работу в правительство округа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил его на пост первого замглавы департамента спорта и физкультуры. Депспорта тогда долгое время оставался без руководителя после скандала с уголовным делом и судом в отношении экс-руководителя Александра Эйриха, которого признали виновным в растрате. Несмотря на очередной пост заместителя, Щелконогов задержался на должности до 2025 года.

Заксобрание

После избрания Алексея Ситникова новым сенатором от ЯНАО в Совфеде, чья кандидатура стала единственной на этот пост, должность депутата заксобрания ЯНАО перешла к кандидату, стоящему на пункт ниже в списках ЕР — Алексею Щелконогову. Несмотря на логичность кандидатуры, мандат ему пришлось ждать целый месяц. На это повлияла необходимость совершить все партийные процедуры, юридическая волокита и время работы избирательной комиссии.