Новый депутат заксо ЯНАО занял руководящую должность в комитете по госустройству. Видео
Щелконогов вошел в состав двух комитетов
Фото: Максим Егоров © URA.RU
Бывший первый замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов впервые поучаствовал в заседании заксобрания. Единогласным решением депутатов он стал заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, а также вошел в комитет по социальной политике.
«Алексей Щелконогов приступил к работе в ямальском парламенте.Депутат вошел в состав двух комитетов: по госустройству и по соцполитике. В комитете по госустройству он занял должность заместителя председателя», — написано в telegram-канале ведомства.
Кроме того, экс-замглавы депспорта стал 12-м депутатом регионального парламента, работающим на постоянной основе. Он сменил Алексея Ситникова, который был избран сенатором РФ от заксобрания ЯНАО.
