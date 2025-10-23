Логотип РИА URA.RU
Политика

Новый депутат заксо ЯНАО занял руководящую должность в комитете по госустройству. Видео

23 октября 2025 в 12:30
Щелконогов вошел в состав двух комитетов

Щелконогов вошел в состав двух комитетов

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Бывший первый замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов впервые поучаствовал в заседании заксобрания. Единогласным решением депутатов он стал заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, а также вошел в комитет по социальной политике.

«Алексей Щелконогов приступил к работе в ямальском парламенте.Депутат вошел в состав двух комитетов: по госустройству и по соцполитике. В комитете по госустройству он занял должность заместителя председателя», — написано в telegram-канале ведомства.

Кроме того, экс-замглавы депспорта стал 12-м депутатом регионального парламента, работающим на постоянной основе. Он сменил Алексея Ситникова, который был избран сенатором РФ от заксобрания ЯНАО.

