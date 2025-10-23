Ямкин считает Сулейменова достойной кандидатурой для представления интересов молодежи округа Фото: Илья Московец © URA.RU

Самый молодой депутат законодательного собрания ЯНАО Тимур Сулейменов будет представлять округ в молодежном парламенте при Госдуме. На очередном заседании заксо его кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно.

«Считаю, что это достойная кандидатура для представления интересов ямальской молодежи на федеральном уровне... Кто за? Принимается», — сказал спикер заксобрания Сергей Ямкин.

Молодой депутат возглавляет региональное отделение общественного движения детей и молодежи «Движение Первых». Сейчас ему 24 года.

Продолжение после рекламы