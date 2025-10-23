В ЯНАО назначили новых мировых судей. Фото
На Ямале назначены новые мировые судьи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Депутаты Законодательного собрания Ямала утвердили назначения двух мировых судей на судебные участки Салехарда и Губкинского. Решение принято на очередном заседании регионального парламента 23 октября 2025 года, сообщает корреспондент URA.RU.
«На должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Салехардского городского суда назначена Байта Джалцанова. Она будет работать без ограничения срока полномочий, поскольку утверждена на этот пост повторно», — сообщается в прямой трансляции заседания окружного парламента. С ноября 2022 года Джалцанова занимала должность помощника судьи Арбитражного суда ЯНАО.
Сергей Ямкин вручил удостоверение новому мировому судье
Фото: URA.RU
В Губкинском новым мировым судьей судебного участка № 1 стал Анатолий Буторов. Срок его полномочий составит три года.
Удостоверения вновь назначенным судьям вручил спикер регионального парламента Сергей Ямкин. Вопросы кандидатур предварительно рассматривались окружной квалификационной коллегией судей, после чего были вынесены на утверждение депутатов.
