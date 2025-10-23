На Ямале назначены новые мировые судьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Ямала утвердили назначения двух мировых судей на судебные участки Салехарда и Губкинского. Решение принято на очередном заседании регионального парламента 23 октября 2025 года, сообщает корреспондент URA.RU.

«На должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Салехардского городского суда назначена Байта Джалцанова. Она будет работать без ограничения срока полномочий, поскольку утверждена на этот пост повторно», — сообщается в прямой трансляции заседания окружного парламента. С ноября 2022 года Джалцанова занимала должность помощника судьи Арбитражного суда ЯНАО.

Сергей Ямкин вручил удостоверение новому мировому судье Фото: URA.RU

В Губкинском новым мировым судьей судебного участка № 1 стал Анатолий Буторов. Срок его полномочий составит три года.

