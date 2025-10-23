На Ямале студенты техникумов и колледжей смогут бесплатно ездить на экскурсии
Учащиеся колледжей смогу бесплатно посещать экскурсии
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли поправки в региональный закон о туристской деятельности. Нововведения, расширяют доступ к организованному туризму для молодежи. Об этом сообщила пресс-служба окружного Заксо.
«Теперь право на участие в культурно-познавательных экскурсиях и путешествиях по округу получат не только школьники, но и студенты профессиональных образовательных учреждений — колледжей и техникумов в возрасте до 23 лет», — рассказали в официальном telegram-канале Законодательного собрания ЯНАО. Эти изменения позволят большему числу молодежи познакомиться с историческим и культурным наследием Ямала.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале появится 2,5 тысячи новых вакансий туроператоров, гидов и экскурсоводов. Специалисты необходимы для создания и работы туристического кластера в округе.
