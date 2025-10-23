Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В ЯНАО двое мужчин избили знакомого и заставили сообщить пин-код от банковской карты

В Тазовском районе двое избили знакомого мужчину и вынудили его отдать карту
23 октября 2025 в 12:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Грабители потратили все деньги с похищенной карты (архивное фото)

Грабители потратили все деньги с похищенной карты (архивное фото)

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Двое жителей села Тазовского района ЯНАО стали фигурантами уголовного дела по подозрению в групповом грабеже с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«По версии следствия, в селе Гыда Тазовского района двое подозреваемых нанесли множественные удары руками по разным частям тела своему знакомому и потребовали передать им банковскую карту с пин-кодом», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал карту и назвал злоумышленникам необходимую информацию, после чего те потратили все деньги с похищенной карты. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи выясняют роли каждого из подозреваемых, а также объем причиненного ущерба. Решается вопрос о применении меры пресечения в отношении фигурантов дела.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал