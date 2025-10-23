В ЯНАО двое мужчин избили знакомого и заставили сообщить пин-код от банковской карты

Грабители потратили все деньги с похищенной карты (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Двое жителей села Тазовского района ЯНАО стали фигурантами уголовного дела по подозрению в групповом грабеже с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«По версии следствия, в селе Гыда Тазовского района двое подозреваемых нанесли множественные удары руками по разным частям тела своему знакомому и потребовали передать им банковскую карту с пин-кодом», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал карту и назвал злоумышленникам необходимую информацию, после чего те потратили все деньги с похищенной карты.