На Ямале замедлился рост заработной платы

В ЯНАО замедлился рост зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале в 2025 году замедлился рост средней заработной платы. За девять месяцев текущего года она выросла на 9%, а в прошлом периоде — более чем на 11%, рассказал исполняющий обязанности главы УФНС по ЯНАО Руслан Посунько.

«За девять месяцев текущего года средняя заработная плата по региону увеличилась со 164 тысяч рублей до 179 тысяч рублей. В прошлом периоде (2024 год) зарплата росла со 147 тысяч рублей до 164 тысяч рублей. В процентном соотношении рост замедлился с 11 до 9 процентов», — рассказал Руслан Посунько в отчетном докладе на третьем заседании Заксобрания ЯНАО, эфир которого транслируется на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что медианная зарплата на Ямале достигла 105 тысяч рублей. Наибольший рост доходов зафиксирован в IT-сфере: зарплаты в отрасли выросли на 22 274 рубля. В финансовом секторе увеличение составило 17 161 рубль, а в производстве — 16 421 рубль.

Продолжение после рекламы