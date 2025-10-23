Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Педагог из ЯНАО назначен советником министра просвещения РФ

Преподаватель из Салехарда Иванов стал советником министра просвещения РФ
23 октября 2025 в 11:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Педагог стал лучшим во всероссийском конкурсе «Мастер года - 2025» (архивное фото)

Педагог стал лучшим во всероссийском конкурсе «Мастер года - 2025» (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педагог из Салехарда Михаил Иванов назначен советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Иванов — победитель всероссийского конкурса «Мастер года — 2025», займется развитием системы среднего профессионального образования на федеральном уровне.

«Иванов преподает специальность „Туризм и гостеприимство“ в Ямальском многопрофильном колледже и имеет более восьми лет педагогического стажа. Звание лучшего мастера страны он завоевал в финале конкурса, который проходил в начале октября в Курске», — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

На новой должности педагог сосредоточится на интеграции лучшего регионального опыта в федеральную образовательную повестку. Иванов планирует сосредоточиться на ключевых направлениях федерального проекта «Профессионалитет».

Продолжение после рекламы

Михаил Иванов стал лучшим по итогам финального этапа всероссийского конкурса «Мастер года — 2025». Конкурс собрал около десяти тысяч педагогов со всей России. В финале участвовали представители 89 регионов страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал