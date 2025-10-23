Педагог из ЯНАО назначен советником министра просвещения РФ

Педагог стал лучшим во всероссийском конкурсе «Мастер года - 2025» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педагог из Салехарда Михаил Иванов назначен советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Иванов — победитель всероссийского конкурса «Мастер года — 2025», займется развитием системы среднего профессионального образования на федеральном уровне.

«Иванов преподает специальность „Туризм и гостеприимство“ в Ямальском многопрофильном колледже и имеет более восьми лет педагогического стажа. Звание лучшего мастера страны он завоевал в финале конкурса, который проходил в начале октября в Курске», — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

На новой должности педагог сосредоточится на интеграции лучшего регионального опыта в федеральную образовательную повестку. Иванов планирует сосредоточиться на ключевых направлениях федерального проекта «Профессионалитет».

