Педагог из ЯНАО назначен советником министра просвещения РФ
Педагог стал лучшим во всероссийском конкурсе «Мастер года - 2025» (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Педагог из Салехарда Михаил Иванов назначен советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Иванов — победитель всероссийского конкурса «Мастер года — 2025», займется развитием системы среднего профессионального образования на федеральном уровне.
«Иванов преподает специальность „Туризм и гостеприимство“ в Ямальском многопрофильном колледже и имеет более восьми лет педагогического стажа. Звание лучшего мастера страны он завоевал в финале конкурса, который проходил в начале октября в Курске», — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
На новой должности педагог сосредоточится на интеграции лучшего регионального опыта в федеральную образовательную повестку. Иванов планирует сосредоточиться на ключевых направлениях федерального проекта «Профессионалитет».
Михаил Иванов стал лучшим по итогам финального этапа всероссийского конкурса «Мастер года — 2025». Конкурс собрал около десяти тысяч педагогов со всей России. В финале участвовали представители 89 регионов страны.
- Пурпе23 октября 2025 13:08Какое хорошее повышение, желаем удачи.