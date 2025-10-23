Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В ЕС приняли новый пакет санкций, нацеленный на российские банки

ЕС принял 19-й пакет санкций против России
23 октября 2025 в 11:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Евросоюз выступил против российских банков и криптобиржи

Евросоюз выступил против российских банков и криптобиржи

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейский Сою принял 19-й пакет санкций, направленный против ключевых секторов российской экономики, включая банки и криптовалютные биржи. Меры также затрагивают организации в третьих странах, таких как Индия и Китай, обвиняемые в обходе ограничений. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы только что приняли 19-й пакет санкций. Он направлен против российских банков, криптовалютных бирж, организаций в Индии и Китае и других. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х. 

Ранее издание EUobserver сообщало, что утверждение нового санкционного пакета могло быть отложено из-за стремления Венгрии, Австрии и Словакии добиться для себя определенных уступок и исключить отдельные положения из предложенных мер. Согласно заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в новый пакет санкций планировалось включить снижение предельной стоимости российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель, введение ограничений в отношении платежной системы «Мир», запрет на проведение операций с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть», а также санкции против 118 судов, которые подозреваются в перевозке российской нефти. Помимо этого, предусматриваются и другие ограничительные меры.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал