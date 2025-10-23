Экипаж «Уральских авиалиний» спас 13-летнюю девочку во время полета

Самолет вынужденно посадили в Самаре Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время полета на борту «Уральских авиалиний» стало плохо 13-летней девочке, которая была вместе со старшей сестрой. Экипаж оперативно оказал ей необходимую помощь и спас ее. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Все произошло на рейсе Жуковский-Худжанд. Школьница пожаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. «Бортпроводники незамедлительно оказали первую помощь, применили кислородный баллон и непрерывно контролировали состояние ребенка. В беседе выяснилось, что сестры летели второй раз в жизни и сильно переволновались. Через несколько минут состояние юной пассажирки вновь ухудшилось», — сообщили в «Уральских авиалиниях».

На борту было два медика, которые тут же подключились к оказанию помощи. У девочки было зафиксировано пониженное давление, возникли подозрения на приступ астмы. Из-за этого командир воздушного суда решил совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары.

