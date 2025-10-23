Террористы из СИЗО Екатеринбурга заплатят за свой побег

Зеки устроили побег 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заплатят за свой побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге более 100 тысяч рублей. Силовики потребовали взыскать с них средства, затраченные на их поимку, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Нижнесергинским райсудом приняты к производству исковые заявления ФКУ СИЗО №4 и ФКУ Колонии-поселении №45 к Александру Черепанову* и Ивану Корюкову** о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из СИЗО №1», — пояснили в инстанции. Вскоре будет назначена дата рассмотрения исков.

Так, СИЗО-4 требует с обоих заключенных 56650 рублей 74 копейки за период с 1 по 8 сентября. Отдельно с Корюкова** запрашивается 10733 рубля 41 копейка за период с 9 по 15 сентября. Колония-поселение №45 требует с обоих — 107070 рублей 22 копейки за тот же период, а с Корюкова** — дополнительно 16294 рубля 72 копейки за последующие дни.

Побег случился 1 сентября. Против зеков возбудили дело, им грозит до пяти лет лишения свободы. 8 сентября был задержан Черепанов*, второго беглеца поймали 15 сентября. В поисках было задействовано свыше 270 полицейских.

В СИЗО-1 Черепанов* и Корюков** попали весной 2023 года — после попытки поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов. По версии следствия, парней якобы завербовали сотрудники ВСУ. За поджог им предложили 40 тысяч рублей. Реализовать задуманное им помешал полицейский, который дежурил возле военкомата. Он задержал Ивана** и Александра* и передал коллегам из ФСБ. В 2024-м суд признал обоих виновными и приговорил к длительным срокам в колонии. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

