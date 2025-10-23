Врач предостерегла ВИЧ-инфицированных свердловчан
Пациентов с ВИЧ призывают пройти вакцинацию от гриппа
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В преддверии сезона простуд и вирусных заболеваний врач-инфекционист областного центра СПИД Елена Романченко обратилась к жителям Свердловской области, живущим с ВИЧ, с призывом пройти вакцинацию от гриппа. По словам специалиста, вакцинация является одной из самых эффективных мер профилактики гриппа, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Подробнее — в материале URA.RU.
Почему грипп опасен для ВИЧ-инфицированных
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Для большинства людей болезнь протекает в легкой или средней форме, однако у пациентов с иммунодефицитом, в том числе у ВИЧ-инфицированных, риск тяжелых осложнений значительно выше.
Романченко отмечает, что грипп может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая поражение легких, развитие пневмонии и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Особенно уязвимы те, кто не получает антиретровирусную терапию или имеет низкий уровень иммунитета.
Важность вакцинации от гриппа для людей с ВИЧ
Вакцинация — ключевой метод предотвращения заболевания гриппом и его осложнений. По словам инфекциониста, для ВИЧ-положительных пациентов прививка от гриппа рекомендована ежегодно. Это позволяет снизить вероятность заражения, а в случае инфицирования — уменьшить тяжесть течения болезни. Врач подчеркивает, что вакцинация особенно важна в условиях повышенной эпидемиологической опасности, когда вирус гриппа активно циркулирует в обществе.
Кроме вакцинации, Романченко напоминает всем пациентам о необходимости регулярного приема антиретровирусных препаратов. Эта терапия поддерживает иммунитет на должном уровне и способствует более легкому течению любых инфекционных заболеваний, включая грипп.
Помимо вакцинации и антиретровирусной терапии, специалист рекомендует придерживаться и других мер профилактики. Среди них:
- Ограничение посещения мест массового скопления людей, особенно в период эпидемии.
- Ношение медицинских масок в общественных местах.
- Регулярное мытье рук с мылом или обработка антисептиком.
- Проветривание помещений и поддержание чистоты дома.
Эти простые меры позволяют снизить риск заражения не только гриппом, но и другими респираторными инфекциями.
Как и где пройти вакцинацию от гриппа
Вакцинироваться от гриппа можно по месту жительства — в поликлинике или прививочном кабинете. Также в период массовой вакцинации работают мобильные пункты и специальные кабинеты в торговых центрах и других общественных местах.
Романченко подчеркивает, что решение о вакцинации должно приниматься совместно с лечащим врачом. Специалист поможет оценить текущее состояние здоровья, подобрать оптимальное время для прививки и дать индивидуальные рекомендации.
Особое внимание следует уделять пациентам с сопутствующими заболеваниями и тем, у кого были аллергические реакции на предыдущие прививки.
Мифы о вакцинации от гриппа
Среди пациентов иногда встречаются опасения по поводу безопасности прививки. Врач-инфекционист опровергает мифы: современные вакцины проходят строгий контроль качества и безопасности, а риск серьезных побочных эффектов минимален. Для людей с ВИЧ вакцинация не несет дополнительной угрозы, напротив — помогает защититься от тяжелых последствий гриппа.
В завершение Елена Романченко обращается к свердловчанам с ВИЧ: «Не пренебрегайте вакцинацией от гриппа, особенно если у вас сниженный иммунитет. Обсудите этот вопрос с врачом и примите меры для защиты своего здоровья». Своевременная вакцинация, прием антиретровирусной терапии и соблюдение профилактических мер помогут избежать тяжелых осложнений и сохранить качество жизни.
