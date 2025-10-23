Стычки, передел и убийства: что известно о скандальной екатеринбургской овощебазе №4

Овощебаза №4 известна по ряду скандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 23 октября в СМИ появилась информация о сносе здания на территории скандально известной екатеринбургской овощебазы №4. Позже стало известно, что речь идет о модернизации складов. Туда же приехали силовики, работа склада была парализована. Все, что известно о базе, — в материале URA.RU.

Владельцы базы

В Екатеринбурге овощебаза находится в городе с девяностых. Из-за ее активов совершались убийства, потасовки, базу использовалась под коррупционные схемы. На протяжении нескольких лет там происходили рейдерские захваты и рейды сотрудников правоохранительных органов.

У базы было несколько владельцев Фото: Илья Московец © URA.RU

Один из ее известных владельцев — бывший вице-мэр Виктор Контеев. Следствие считает, что он получил ее преступным путем. Вскоре базу признали вещдоком. Летом Контеев вышел на свободу. Будет ли он возвращать себе этот актив, неизвестно.

По другим сообщениям, позже владельцем овощебазы якобы стал бывший криминальный авторитет Михаил Клок. Попав в исправительную колонию №2, члены бей-бригады заставили его переписать актив на другого «авторитета» Александра Горбунова, считают силовики. Последний сейчас находится за пределами РФ, против него возбуждено дело о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Правоохранители объявили его в розыск.

Скандалы

На базе работает много сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU

Не обошлось и без криминала на территории базы. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы.

Снос