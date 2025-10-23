Ректор УрФУ провел Паслеру экскурсию по новым корпусам, а губернатор сделал подарок

Денис Паслер осмотрел новые кампусы УрФУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Уральского федерального университета Илья Обабков провел экскурсию свердловскому губернатору Денису Паслеру по кампусу вуза в Новокольцовском. В частности, по радиофаку, выпускником которого сам и является и который долгие годы возглавлял. Также Паслеру показали Специализированный учебно-научный центр УрФУ. Губернатор оценил ход строительства и сделал вузу подарок, передает с места событий корреспондент URA.RU.

На данный момент в Новокольцовском районе уже есть готовая инфраструктура, в частности общежития. Илья Обабков считает, что Новокольцовский — перспективный район для дальнейшего роста города.

«Новый кампус УрФУ — это платформа для интеграции образования, науки и бизнеса. Мы видим его как целостную экосистему, где на компактной территории внедрены ключевые элементы: академические корпусы, R&D-центры и социальная инфраструктура. Это позволяет создать синергию между образованием, наукой и индустрией», — говорит руководитель вуза, добавляя, что район будет комфортным для жизни.

Илья Обабков рассказывает губернатору об особенностях кампуса





За время экскурсии губернатору показали современные корпуса передовых факультетов УрФУ. Здания построены с учетом самых современных технологий, там предусмотрены все важные для студентов помещения, от аудиторий, лекториев и коворкингов — до концертных залов и библиотек. Вторая очередь, которую планируется сдать в 2025 году, включает три новых учебных корпуса. Их общая площадь составляет 100 тысяч квадратных метров, а обучаться здесь смогут почти 9 тысяч студентов и школьников. Все кампусы полностью готовы, а в октябре планируется ввод зданий в эксплуатацию, рассказал гендиректор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев.

«Готовность объектов сейчас 100%. С заказчиком подписаны акты по об окончании строительно-монтажных работ на всех 3 объектах. На сегодняшний день ведется итоговая проверка Ростехнадзора и до конца октября, если все хорошо, будет получено заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это предпоследний шаг перед получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — говорит Уфимцев.













Новый кампус ИРИТ-РТФ со стороны









Денис Паслер высоко оценил качество вузовских корпусов, а также осмотрел здание будущего СУНЦ УрФУ, в котором будут учиться школьники с 8 по 11 классы. Здание рассчитано более чем на тысячу учеников, не только из Екатеринбурга, но и из области и других городов России. Привлечение иногородних школьников в СУНЦ для их будущего поступления в УрФУ будет активно внедряться.

Денис Паслер высоко оценил технологичные корпуса УрФУ

С Паслером также обсудили проблему отсутствия автобусов для внутренних перевозок. Губернатор принял решение подарить кампусу несколько новых автобусов.