

Глава РСПП назвал плюсы «удаленки» для россиян

Глава РСПП Шохин: удаленная работа помогает вернуть девушку из декрета
23 октября 2025 в 16:08
COVID-19 приучил работодателей к «удаленке», которая сейчас помогает россиянам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Удаленная работа позволяет руководителям компаний плавно вернуть девушку, ушедшую в декрет, к трудовой деятельности. И это снимает проблему, связанную с тем, что работодатели якобы не соглашаются принимать молодых девушек из-за риска беременности. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с URA.RU.

«Тот факт, что во время COVID-19 у нас стали широко распространяться дистанционные формы работы, на мой взгляд, это способствует тому, чтобы не терять человека (при уходе в декрет, — прим. URA.RU). Могу сказать, что вот у многих компаний есть такое, скажем, не правило ещё, но опыт, когда они стараются вернуть молодую работницу свою к производственным функциям через дистанционную удалённую работу, частичную занятость и так далее», — сказал Александр Шохин.

При этом в современных условиях гораздо больше возможностей, которые способствуют возвращению девушки в рабочий процесс. Глава РСПП отметил среди таких условий цифровизацию труда и все более широкое использование технических средств.

