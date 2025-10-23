Глава РСПП назвал плюсы «удаленки» для россиян
COVID-19 приучил работодателей к «удаленке», которая сейчас помогает россиянам
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Удаленная работа позволяет руководителям компаний плавно вернуть девушку, ушедшую в декрет, к трудовой деятельности. И это снимает проблему, связанную с тем, что работодатели якобы не соглашаются принимать молодых девушек из-за риска беременности. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с URA.RU.
«Тот факт, что во время COVID-19 у нас стали широко распространяться дистанционные формы работы, на мой взгляд, это способствует тому, чтобы не терять человека (при уходе в декрет, — прим. URA.RU). Могу сказать, что вот у многих компаний есть такое, скажем, не правило ещё, но опыт, когда они стараются вернуть молодую работницу свою к производственным функциям через дистанционную удалённую работу, частичную занятость и так далее», — сказал Александр Шохин.
При этом в современных условиях гораздо больше возможностей, которые способствуют возвращению девушки в рабочий процесс. Глава РСПП отметил среди таких условий цифровизацию труда и все более широкое использование технических средств.
