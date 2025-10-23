Арестован за мошенничество глава АСВ Андрей Мельников: кто он такой

Гендиректора АСВ Мельникова доставили в изолятор для проведения следственных действий Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Москве арестовали на два месяца директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, пишет «Коммерсант». Его подозревают в крупном мошенничестве. Задержание связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Кто такой Андрей Мельников и причины его задержания — в материале URA.RU.

Биография

Андрей Геннадьевич Мельников родился 3 сентября 1969 года в Москве. В 1992 году он с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «экономист-математик».

Мельников с отличием закончил экономический факультет МГУ Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Профессиональную карьеру Мельников начал еще до завершения вузовского образования, войдя в состав экспертной группы при администрации президента РСФСР. Позднее он занимал должности в комитете Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам, а также в Министерстве экономики РФ, где сосредоточился на вопросах формирования банковского законодательства. Андрей Мельников принимал активное участие в разработке федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также ряда других важных нормативных документов. Также за профессиональные достижения он награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации, медалью Минобороны России «За возвращение Крыма» и медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Профессиональная деятельность

В 1998 году он вошел в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций, где занимался практическими вопросами санации и ликвидации банков. После преобразования АРКО в Агентство по страхованию вкладов в 2004 году, Мельников занял должность заместителя генерального директора АСВ и курировал вопросы страхования вкладов.

Также в период с 2016 по 2017 год занимал пост Министра экономического развития Республики Крым, после чего работал вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019 года Мельников вернулся в АСВ на должность первого заместителя генерального директора, а 26 января 2022 года был назначен генеральным директором Агентства.

Что такое АСВ

Агентство по страхованию вкладов является государственной корпорацией, созданной в 2004 году для обеспечения функционирования системы страхования вкладов. Оно осуществляет выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай. На агентство возложены функции конкурсного управляющего и временной администрации несостоятельных банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Корпорация также занимается финансовым оздоровлением банков и обеспечивает функционирование системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Гендиректор АСВ задержан в рамках дела о мошенничестве Фото: Александр Щербак/ТАСС

Причина задержания Мельникова

Мельников был задержан в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который перешел к АСВ. Отмечается, что гендиректора корпорации доставили на допрос после того, как по этому делу уже были арестованы два его бывших заместителя — Александр Попелюх и Ольга Долголева.