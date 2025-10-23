Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Салехарде открывают новый торговый центр с торговыми сетями, пекарней и ПВЗ

В микрорайоне Обдорский в Салехарде откроют новый торговый центр
23 октября 2025 в 18:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Запустят ТЦ 27 ноября (архивное фото)

Запустят ТЦ 27 ноября (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В микрорайоне Обдорский в Салехарде готов к запуску новый торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Работы на входной группе уже завершены, внутри кипит активная подготовка к запуску». — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Внутри жителей будут ждать магазины федеральных торговых сетей, аптеки, пекарня, пункты выдачи заказов и салон красоты.

Запуск торгового центра запланирован на 27 ноября. В настоящее время арендаторы проводят заключительную подготовку помещений и монтаж оборудования. Открытие центра, согласно плану собственника, пройдет в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал