В Салехарде открывают новый торговый центр с торговыми сетями, пекарней и ПВЗ

Запустят ТЦ 27 ноября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В микрорайоне Обдорский в Салехарде готов к запуску новый торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Работы на входной группе уже завершены, внутри кипит активная подготовка к запуску». — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Внутри жителей будут ждать магазины федеральных торговых сетей, аптеки, пекарня, пункты выдачи заказов и салон красоты.