В Салехарде открывают новый торговый центр с торговыми сетями, пекарней и ПВЗ
Запустят ТЦ 27 ноября (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В микрорайоне Обдорский в Салехарде готов к запуску новый торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Работы на входной группе уже завершены, внутри кипит активная подготовка к запуску». — отметили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Внутри жителей будут ждать магазины федеральных торговых сетей, аптеки, пекарня, пункты выдачи заказов и салон красоты.
Запуск торгового центра запланирован на 27 ноября. В настоящее время арендаторы проводят заключительную подготовку помещений и монтаж оборудования. Открытие центра, согласно плану собственника, пройдет в штатном режиме.
