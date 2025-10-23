На Ямале близки к расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья
На Ямале рекордные темпы строительства жилья за 30 лет
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин обсудили в Москве вопросы реализации федерального национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории ЯНАО, а также ход восстановительных работ на объектах подшефных районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Мы взяли повышенные обязательства — расселить до конца 2025 года миллион „квадратов“ аварийного жилья, и эта задача уже близка к завершению», — подчеркнул Артюхов. Подобные объемы стали возможны, благодаря рекордным темпам строительства в ЯНАО.
Были также затронуты вопросы капитального ремонта в округе. В соответствующую программу включено порядка 2,5 тысячи домов, модернизируются системы теплоснабжения и инженерная инфраструктура с применением инструментов инфраструктурных бюджетных кредитов.
ЯНАО активно использует федеральные механизмы поддержки, в том числе инфраструктурные облигации. Это позволяет реализовывать проекты по строительству школ и детских садов в городах Губкинский, Салехард и Тарко-Сале. В столице округа строится новый жилой район Обдорский, рассчитанный на пять тысяч семей, часть жилых домов уже введена в эксплуатацию. Среди крупных инфраструктурных проектов — создание круглогодичного горнолыжного курорта Рай-Из на Полярном Урале. Данный объект реализуется в рамках концессионной схемы и станет частью нового туристического кластера региона.
Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам оказания помощи Донецкой Народной Республике. С июня 2022 года специалисты из ЯНАО восстановили около 200 многоквартирных домов и порядка 100 социальных объектов в Волновахском муниципальном образовании ДНР. В 2024 году регион приступил к работам по восстановлению объектов инфраструктуры в Авдеевке Ясиноватского района, где уже введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, а также административное здание, в котором разместились многофункциональный центр и социальные службы.
