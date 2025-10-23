Рейсов из ЯНАО в Уфу станет больше

В Уфу из Ноябрьска можно будет улететь по льготам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на регулярные рейсы по маршруту Ноябрьск — Уфа — Ноябрьск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Открыли продажу билетов на рейсы, выполняемые со 02.01.2026 по 30.03.2026», — отметили в авиакомпании. Льготы для детей из многодетных семей доступны на рейсах 350 и 359 при наличии карты «Морошка».