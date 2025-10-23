Рейсов из ЯНАО в Уфу станет больше
В Уфу из Ноябрьска можно будет улететь по льготам (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на регулярные рейсы по маршруту Ноябрьск — Уфа — Ноябрьск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Открыли продажу билетов на рейсы, выполняемые со 02.01.2026 по 30.03.2026», — отметили в авиакомпании. Льготы для детей из многодетных семей доступны на рейсах 350 и 359 при наличии карты «Морошка».
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» увеличила частоту рейсов между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Екатеринбургом. C 26 октября 2025 года по 30 марта 2026 года самолеты будут летать по данному маршруту четыре раза в неделю.
