Общество

Глава ЯНАО признался, что планирует завести второго ребенка. Видео

23 октября 2025 в 19:35
Артюхов рассказал, что планирует увеличить семью

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов признался, что уже работает над пополнением семейства. Об этом он заявил во время Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, когда спикер Совфеда Валентина Матвиенко спросила о количестве детей у самого молодого губернатора.

«Сын. Сын растет, но мы уже работаем над следующими шагами», — сказал глава региона.

Артюхов является губернатором Ямала с 2018 года. Сейчас ему всего 37 лет, что делает его самым молодым из действующих глав регионов. Сыну же губернатора два года.

