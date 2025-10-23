Глава ЯНАО признался, что планирует завести второго ребенка. Видео
Артюхов рассказал, что планирует увеличить семью
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов признался, что уже работает над пополнением семейства. Об этом он заявил во время Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, когда спикер Совфеда Валентина Матвиенко спросила о количестве детей у самого молодого губернатора.
«Сын. Сын растет, но мы уже работаем над следующими шагами», — сказал глава региона.
Артюхов является губернатором Ямала с 2018 года. Сейчас ему всего 37 лет, что делает его самым молодым из действующих глав регионов. Сыну же губернатора два года.
