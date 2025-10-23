Глава ЯНАО выразил соболезнование семьям погибших при взрыве на заводе в Копейске

Артюхов выразил соболезнования челябинцам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область). Об этом рассказали в пресс-службе губернатора. Артюхов подчеркнул, что Ямал готов оказать необходимую поддержку пострадавшим и их родственникам.

«В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Уверен, что врачи делают все возможное для спасения их жизней и здоровья. Скорбим вместе с вами», — выразил слова поддержки от Артюхов.