Глава ЯНАО выразил соболезнование семьям погибших при взрыве на заводе в Копейске

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область). Об этом рассказали в пресс-службе губернатора. Артюхов подчеркнул, что Ямал готов оказать необходимую поддержку пострадавшим и их родственникам.
«В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Уверен, что врачи делают все возможное для спасения их жизней и здоровья. Скорбим вместе с вами», — выразил слова поддержки от Артюхов.
По данным Следственного комитета РФ, взрыв прогремел на предприятии около полуночи 22 октября. В результате ЧП погибли не менее 10 человек, еще более 10 получили травмы различной степени тяжести. Продолжаются поиски 12 сотрудников, судьба которых остается неизвестной. Власти Челябинской области объявили 24 октября днем траура по погибшим. Следствие считает, что причиной трагедии стало нарушение требований промышленной безопасности на опасном объекте.
