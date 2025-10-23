Глава ЯНАО выступил перед Путиным с докладом о мерах поддержки семей в регионе

Артюхов напомнил, что Ямал в лидерах по демографическим показателям Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики. Заседание, которое провел лично Владимир Путин, было посвящено вопросам повышения рождаемости, поддержки студенческих семей и сохранения репродуктивного здоровья граждан. Глава Ямала выступил с докладом о реализуемых мерах поддержки, позволивших региону войти в число лидеров по демографическим показателям, а также заявил, что их комплекс стал ключевым фактором устойчивого роста рождаемости.

«Семья — это фундамент нашего общества, от которого зависит будущее страны. На Ямале мы любые решения пропускаем сквозь призму благополучия семей с детьми. Благодаря комплексным мерам поддержки мы входим в число лидеров по демографическим показателям, поддерживая рост рождаемости», — сказал Артюхов.

Он добавил, что в регионе действует более 30 различных мер помощи, а доля многодетных семей за 15 лет выросла с каждой восьмой до каждой четвертой.

