Глава ЯНАО выступил перед Путиным с докладом о мерах поддержки семей в регионе
Артюхов напомнил, что Ямал в лидерах по демографическим показателям
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики. Заседание, которое провел лично Владимир Путин, было посвящено вопросам повышения рождаемости, поддержки студенческих семей и сохранения репродуктивного здоровья граждан. Глава Ямала выступил с докладом о реализуемых мерах поддержки, позволивших региону войти в число лидеров по демографическим показателям, а также заявил, что их комплекс стал ключевым фактором устойчивого роста рождаемости.
«Семья — это фундамент нашего общества, от которого зависит будущее страны. На Ямале мы любые решения пропускаем сквозь призму благополучия семей с детьми. Благодаря комплексным мерам поддержки мы входим в число лидеров по демографическим показателям, поддерживая рост рождаемости», — сказал Артюхов.
Он добавил, что в регионе действует более 30 различных мер помощи, а доля многодетных семей за 15 лет выросла с каждой восьмой до каждой четвертой.
Одной из главных мер поддержки является региональный материнский капитал — 500 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Более 31 тысячи семей уже воспользовались этой возможностью, причем две трети из них направили средства на улучшение жилищных условий. В ЯНАО также действуют дополнительные инициативы: детям из многодетных семей предоставляются авиабилеты по фиксированной цене, компенсируются расходы на санаторно-курортное лечение, а также выдаются электронные сертификаты на школьную форму и принадлежности. Кроме того, с 2023 года молодожены могут бесплатно пройти обследование репродуктивного здоровья, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения. Для беременных же женщин из отдаленных районов организована досрочная госпитализация, благодаря чему уровень младенческой смертности в округе оказался ниже среднероссийского.
