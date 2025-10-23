«Мы привыкли ничего не просить и не ждали сюрпризов»: Аркадию Райкину исполнилось бы 114 лет

Биография самого популярного сатирика страны Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Global Look Press

Имя Аркадия Райкина занимает особое, поистине культовое место в истории советской культуры. Он стал не просто популярным артистом эстрады, но и уникальным явлением, чье творчество определяло целую эпоху. Юморист, мастер монологов, талантливый актер и режиссер, Райкин создал собственную вселенную на сцене. Острая, но интеллигентная сатира, блистательные перевоплощения, безграничная любовь к зрителю и неразрывная связь с одним из самых знаменитых театров Москвы — «Сатириконом» — в материале URA.RU.

Детство и юность: становление артиста

Аркадий Райкин родился 24 октября 1911 года в Риге, в еврейской семье. Его отец, Исаак Давидович, работал портовым бракером строительного леса, а мать, Елизавета Борисовна, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей — помимо Аркадия, в семье подрастали брат Макс и сестры Белла и Софья. Детство будущего артиста было омрачено трудностями: с началом Первой мировой войны семья была вынуждена переехать в Рыбинск, а затем обосновалась в Петрограде.

«Странными были наши отношения с отцом... В нашей семье не имели обыкновения отмечать дни рождения детей. У нас почти не было игрушек. Нас не фотографировали (считалось дорогим удовольствием). Впрочем, как я понял позднее, не всегда это зависело от отца. В пору Гражданской войны и военного коммунизма (а это ведь тоже мое детство) он был вынужден на детское „хочется“ отвечать „перехочется“. Как бы то ни было, мы привыкли ничего не просить и не ждали сюрпризов», — вспоминал актер.

Продолжение после рекламы

Путь будущего артиста к сцене был тернист Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

С ранних лет Аркадий «заболел» театром. Уже в четыре года он устраивал во дворе импровизированные представления, а позже, тайно продавая тетради и учебники, покупал билеты в Академический театр драмы, за что нередко получал строгие внушения от отца. Помимо театра, страстью мальчика было рисование, и он долго метался между выбором профессии художника или актера.

Юноша твердо решил связать свою жизнь с искусством, несмотря на категорическое нежелание родителей видеть сына на сцене: «Артисты, полагал он [отец], в большинстве своем бродяги, перекати-поле. Они несерьезны, не пригодны для жизни и потому, за редким исключением, безденежны и лишены устойчивого положения в обществе. Быть врачом, адвокатом, в конце концов лесным бракером — это дело, а быть артистом — не дело», — из книги Райкина «Без грима. Воспоминания».

Актер, юморист, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Аркадий Исаакович Райкин на сцене, 1980 год Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Для этого в 1929 году, чтобы получить необходимый для поступления рабочий стаж, он устроился лаборантом на Охтинский химический завод. Год спустя его мечта сбылась — он стал студентом Ленинградского техникума сценических искусств (позже — Институт сценических искусств). Этот шаг привел к серьезному конфликту с семьей, и Аркадию пришлось уйти из дома, поселившись в общежитии.

В институте он попал на курс режиссера Владимира Соловьева, где серьезно увлекся пантомимой. Брал частные уроки у известного мима-эксцентрика Михаила Савоярова. Уже на первом курсе его этюды имели успех, а роль глухонемого слуги в опере «Служанка-госпожа», целиком построенная на пантомиме, стала настоящим триумфом и шла три сезона подряд.

Путь к признанию: от ТРАМа к всесоюзной славе

Талант юного Аркадия Райкина заметили уже на первом курсе Фото: РИА Новости

После окончания техникума в 1935 году Райкин по распределению попал в Ленинградский Театр рабочей молодежи (ТРАМ), впоследствии известный как театр имени Ленинского комсомола. Параллельно он начал сниматься в кино, однако дебютные роли в фильмах «Огненные годы» и «Доктор Калюжный» не принесли ему особой известности. Его истинным призванием стала эстрада.

Переломным моментом в его карьере стал ноябрь 1939 года. На Первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве Райкин представил публике свои танцевально-мимические номера «Чаплин» и «Мишка». Его выступление вызвало восторг и удивление, и артист стал лауреатом, завоевав первое признание. Почти сразу его пригласили в труппу недавно созданного Ленинградского театра эстрады и миниатюр, где он начал как конферансье и исполнитель собственных номеров, а с 1942 года стал художественным руководителем, возглавляя театр на протяжении четырех десятилетий.

Продолжение после рекламы

В годы Великой Отечественной войны Райкин вместе со своей труппой активно выступал на фронте, поддерживая боевой дух солдат концертами на передовой, за что в 1945 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Творческий метод и «Театр Райкина»

После войны талант Райкина расцвел с новой силой. Вместе с сатириком Владимиром Поляковым он создал знаменитые театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно говоря». Его регулярные выступления на радио и телевидении, аудиозаписи монологов и миниатюр пользовались колоссальной популярностью. Визитной карточкой артиста стали номера, в которых он, молниеносно меняя облик, костюмы, мимику и голос, создавал целую галерею разноплановых персонажей — от мелкого бюрократа до интеллигентного обывателя.

Кадр из четырехсерийного телевизионного художественного фильма «Люди и манекены», 1974-1975 Фото: Люди и манекены (1974-1975)/СССР/ТО «Экран»/Режиссеры Аркадий Райкин, Владимир Храмов

«Театр Райкина, как определенный жанр эстрадного искусства, — это прежде всего, что бы там ни говорили, театр одного центрального актера. Я не хочу при этом обидеть его товарищей по работе, среди которых немало одаренных, интересных артистов, с большим искусством создающих необходимый выразительный фон, очень сложный игровой антураж для Райкина. Но все же несомненно, что Райкин сам по себе — это целый театр», — передает слова писателя Льва Кассиля портал «Культура РФ».

Критики справедливо называли его творчество «театром одного актера», где он был и режиссером, и главным исполнителем. Его миниатюры отличались тонкой, но беспощадной сатирой, бичуя такие пороки общества, как бюрократия, чинопочитание, дефицит и бытовая халтура. При этом его юмор всегда оставался корректным и интеллигентным, что выделяло его на фоне многих коллег.

Аркадий Райкин, народный артист СССР, режиссер и художественный руководитель Московского государственного театра миниатюр, 1983 год Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Режиссер Георгий Товстоногов говорил о Райкине, передают сотрудники «Сатирикона»: «Аркадий Райкин был сатириком с добрым сердцем. Был не просто насмешником — философом. Был одной из вершин нашего советского искусства».

Важной вехой стало знакомство с молодыми одесскими авторами и актерами. Во время гастролей в Одессе он пригласил в свой театр Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Виктора Ильченко и Людмилу Гвоздикову. Вместе они создали программу «Светофор», подарившую зрителям такие знаменитые миниатюры, как «Авас» и «Дефицит». Отдельные фразы и реплики из его выступлений, вроде особого произношения слов «дефицит» и «специфический», мгновенно уходили в народ, становясь крылатыми выражениями.

Переезд в Москву, рождение «Сатирикона»

Райкина называли «русским Чарли Чаплином» Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Несмотря на всенародную любовь и официальное признание (в 1968 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР, а в 1980-м он стал лауреатом Ленинской премии), отношения Райкина с партийным руководством Ленинграда постоянно ухудшались.

Продолжение после рекламы

Его сатира, всегда остававшаяся в рамках дозволенного, тем не менее вызывала раздражение у властей. После ряда цензурных гонений и конфликтов артист лично обратился к Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой разрешить переезд театра в Москву.

В 1982 году разрешение было получено, и труппа перебралась в столицу, где театр был переименован в Государственный театр миниатюр. А в апреле 1987 года, незадолго до смерти мастера, театр получил свое сегодняшнее звучное имя — «Сатирикон». Художественным руководителем театра после смерти отца стал его сын — Константин Райкин, известный актер, продолживший дело.

Кинематограф и личная жизнь

Кинокарьера Райкина, в отличие от театральной, сложилась менее ярко. Наибольший успех имели те фильмы, где он переносил на экран свои эстрадные образы и сюжеты: «Мы с вами где-то встречались» (1954 г.), «Волшебная сила искусства» (1970 г.), а также сборники монологов «Люди и манекены» (1974 г.) и «Мир дому твоему» (1987 г.).

Кадр из фильма «Мы с вами где-то встречались», 1954 Фото: Мы с вами где-то встречались (1954)/СССР/Мосфильм/Режиссеры Николай Досталь, Андрей Тутышкин

В личной жизни Аркадий Исаакович был счастлив. Со своей единственной женой, актрисой Руфью Марковной Иоффе (ласково, называемой — Рома), он познакомился еще в студенческие годы и прожил в браке почти 50 лет, сохранив глубокую привязанность. В семье родились двое детей: дочь Екатерина стала актрисой, а сын Константин — артистом и преемником отца на посту руководителя «Сатирикона».

Актер Аркадий Райкин и его жена Руфь Марковна Иоффе у себя дома, 1980 год Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

«На последнем курсе я как-то пришел в студенческую столовую и встал в очередь. Обернувшись, увидел, что за мной стоит она. Она заговорила первая, и этот разговор я помню дословно. "Вы здесь учитесь? Как это прекрасно!" — "Да, учусь… А что вы делаете сегодня вечером?" — "Ничего…" — "Пойдемте в кино?" Когда мы вошли в зал кинотеатра, заняли свои места и погас свет, я тут же сказал ей: "Выходите за меня замуж…"», — рассказывал о знакомстве с женой Аркадий Райкин.

Наследие и память

Аркадий Исаакович Райкин скончался 17 декабря 1987 года в Москве от последствий ревмокардита, болезни, приобретенной еще в юности. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Астероиду, который был обнаружен советским астрономом Н. С. Черных в 1976 году, в 1994 году было присвоено имя А. И. Райкина. Теперь он известен под номером (4518) Райкин. Также актеру было посвящено множество памятников и мемориальных досок, а в 2013 году в Москве открыт центр имени Аркадия Райкина.

Райкин доказал, что юмор может быть умным, деликатным и при этом невероятно действенным. Сегодня театр «Сатирикон» под руководством Константина Райкина является одним из ведущих в России, храня и развивая традиции, заложенные его великим основателем.

Продолжение после рекламы

Его творчество оказало огромное влияние на несколько поколений зрителей и артистов Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Global Look Press