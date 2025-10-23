Депутат Заксо ЯНАО Тимур Сулейменов представит округ на федеральном уровне: что о нем известно

Тимур Сулейменов стал представителем ЯНАО в молодежном парламенте РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На заседании Заксобрания 23 октября депутаты решили, что представителем ЯНАО в молодежном парламенте при Госдуме РФ будет Тимур Сулейменов. В восьмом созыве он стал самым молодым депутатом. Что о нем известно — в материале URA.RU.

Официальная биография молодого политика Сулейменова

Тимур Юрьевич Сулейменов родился 12 марта 2001 года в Муравленко. Высшее образование получал в Уральском государственном педуниверситете, который окончил в 2024 году.

В настоящее время возглавляет совет регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» в ЯНАО. В Заксобрание избран по девятому избирательному округу Муравленко. В региональном парламенте занимает должность члена комитета по социальной политике. Член партии «Единая Россия», во фракцию которой и входит в Заксобрании.

Как Сулейменов стал депутатом Заксобрания ЯНАО

О желании Тимура Сулейменова стать частью большой региональной политики стало известно, когда он подал документы для участия в предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия». Его регистрация в качестве кандидата состоялась 8 апреля.

«Тимур Сулейменов подал документы на участие в процедуре. Кандидат уверен, что сегодня как никогда важно, чтобы голос молодежи был не просто услышан, а стал основой для реальных действий», — писала пресс-служба реготделения "ЕР" на официальном сайте.

По итогам праймериз, Сулейменов набрал 2882 голоса и стал фаворитом по Муравленко, и однопартийцы решили продвигать его дальше. По мнению источников агентства, действующий депутат Заксо седьмого созыва Светлана Каменская стала терять популярность. Ну и сама она не стала выдвигаться на праймериз.

«Сулейменов пройдет в Заксобрание по тому же одномандатному округу, что и действующий депутат заксобрания Светлана Каменская. В рамках обновления депутатского корпуса, внутрипол сделает ставку на представителей молодежи», — сообщали инсайдеры URA.RU.

На выборах в сентябре Сулейменов набрал 59,4% голосов избирателей. Таким образом, он уверенно получил мандат депутата, став самым молодым народным избранником за все созывы.

На что делал ставку народный избранник Сулейменов

В предвыборной кампании Тимур Сулейменов ориентировался на молодое поколение, способное воспринимать современные вызовы через призму цифровой эпохи, остро ощущающее глобальные проблемы и готовое выдвигать смелые и новаторские решения. Кандидат подчеркивал, что такие направления, как экология, цифровизация, доступность образования, развитие стартапов и поддержка креативных индустрий, являются не только декларациями, но и конкретными векторами прогресса.