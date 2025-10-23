Новые назначения, соцподдержка и экономика: главные решения заксобрания ЯНАО

Повестка заседания включала почти 40 вопросов Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня — 23 октября в ЯНАО прошло трестье заседание заксобрания ЯНАО. На нем депутаты одобрили кандидатуры судей, заместителя комитета по госустройству, представителя молодежного парламента при Госдуме, а также новые льготы и бюджет региона. Подробнее о главных решениях заксо — в материале URA.RU.

Назначения

Бывший первый замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов впервые поучаствовал в заседании заксобрания. Единогласным решением депутатов он стал заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, а также вошел в комитет по социальной политике. Кроме того, экс-замглавы депспорта стал 12-м депутатом регионального парламента, работающим на постоянной основе.

Помимо этого, самый молодой в ЯНАО парламентарий Тимур Сулейменов будет представлять округ в молодежном парламенте при Госдуме. Его кандидатуру на этот пост депутаты также поддержали единогласно. Сейчас Сулейменову 24 года. Он возглавляет региональное отделение общественного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Помимо прочего, на заседании были утверждены назначения двух мировых судей. Так, в Салехарде на должность мирового судьи судебного участка №3 назначена Байта Джалцанова. Она будет работать без ограничения срока полномочий, поскольку утверждена на этот пост повторно. В Губкинском же новым мировым судьей судебного участка №1 стал Анатолий Буторов. Срок его полномочий составит три года.

Экономические показатели

В ЯНАО задолженность по налогам в консолидированный бюджет округа составляет 9,1 миллиарда рублей. Прирост задолженности ямальских предприятий составил 200 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для взыскания недоимок сборщики налогов арестовали имущество организаций-должников на 1,7 миллиардов рублей. Возбуждаются уголовные дела. Сейчас главными должниками являются «Новоуренгойская буровая компания», чей прирост долга составил, по последним данным, 173 миллиона рублей, «Западно-Сибирская компания» с приростом долга в 69 миллиона рублей, а также компания «Макс». Их общий долг — 4,3 миллиона рублей.

Несмотря на это, налоговая служба в ЯНАО готова пойти на мировое соглашение по спору с «НУБК». Дело в том, что эта компания — важнейший, крупнейший плательщик ЯНАО с большой численностью работников. Сейчас она попала в трудную ситуацию и находятся на грани банкротства. Чтобы не допустить такого исхода и позволить предприятию с 40-летней историей работать и дальше, налоговая служба готова разрешить все разбирательства миром.

Кроме того, депутаты заксо утвердили заключение договора с Фондом развития территорий о привлечении средств на расселение аварийного жилья. По условиям соглашения, федеральный бюджет выделит 440,1 миллиона рублей, а общий объем финансирования с учетом средств округа составит около 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта рассчитана до конца 2026 года, за это время планируется расселить 377 аварийных квартир, где проживает 1120 ямальцев.

Новые льготы в ЯНАО

С 1 января 2026 года студенты ЯНАО, получающие целевую образовательную субсидию, смогут рассчитывать на новые меры поддержки во время прохождения обязательной практики. Согласно утвержденным поправкам, студентам компенсируют расходы на проезд к месту практики и обратно на территории округа, а также предоставят денежную компенсацию за наем жилья — до 25 тысяч рублей на весь период практики. Нововведения связаны с необходимостью создать для молодежи условия, при которых обучение и профессиональное становление становятся доступнее и привлекательнее.

Кроме того, внесены изменения в региональное законодательство о туристской деятельности. Поправки расширяют доступность организованного туризма для молодежи, предоставляя право на участие в культурно-познавательных мероприятиях студентам профессиональных образовательных организаций. Благодаря этому большое число ямальцев сможет познакомиться с историческим и культурным наследием родного края.

Изменения для участников СВО и сирот в ЯНАО

В ЯНАО сокращают сроки рассмотрения заявлений на выплаты опекунам и приемным семьям детей-сирот. Теперь они уменьшены с 10 до одного рабочего дня. Такое ускорение процедуры позволит своевременно решать финансовые вопросы семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Также расширяются и возможности подачи заявлений на выплаты. Теперь граждане смогут обращаться не только в органы соцзащиты, но и через многофункциональные центры (МФЦ) или Единый портал государственных услуг. Такой шаг минимизирует бюрократические процедуры, а также позволит жителям отдаленных населенных пунктов быстрее получать необходимую помощь.