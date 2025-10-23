На Ямале определился лидер долевого строительства жилья

Почти все жилье в ЯНАО приобретается через ДДУ Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО за третий квартал 2025 года к специалистам Росреестра поступило 325 заявлений на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве мнгоквартирного жилья. Большая часть домов строится в Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по ЯНАО. Почти все девелоперы в округе работают через счета эскроу.

«За третий квартал 2025 года в ведомство поступило 325 заявлений на регистрацию договоров долевого участия. Абсолютно все — 100% — были поданы в электронном виде. Это говорит о том, что ямальцы и застройщики полностью адаптировались к дистанционному формату работы.

По данным источника, скорость рассмотрения электронных заявлений также впечатляет. Решение принимается в среднем за один рабочий день, что в несколько раз быстрее установленных законом сроков.

По данным заместителя начальника отдела госрегистрации недвижимости Людмилы Агарковой, лидером по числу сделок традиционно стал Новый Уренгой — здесь заключено 124 ДДУ. В Ноябрьске и Салехарде активность оказалась одинаковой — по 71 договору в каждом городе. В Губкинском зарегистрировано 57 сделок.

«На основании этих договоров 522 жителя Ямала станут собственниками жилья в новостройках в 2026 – 2027 годах», — добавила Людмила Агаркова.

По данным «Дом.РФ», на территории ЯНАО работают 24 застройщика, при этом 23 из них — через счета эскроу. В общей сложности, девелоперы возводят 70 домов на четыре тысячи квартир. Активнее других городов застраиваются Новый Уренгой (80 тысяч кв. м), Салехард (70 тысяч кв.м), а также Ноябрьск (39 тысяч кв.м).

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое высокие ставки и закрытие массовой господдержки фактически отрезали часть покупателей от рынка. Кто-то переключился на рассрочки, кто-то предпочел отложить покупку и разместить деньги на депозитах под высокие проценты.

