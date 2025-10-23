Гимнастка Мельникова взяла медаль на чемпионате мира впервые с 2021 года
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия). Об этом пишет издание Sport24.
«По итогам выступлений Мельникова заработала 55,066 баллов и заняла первое место», — сказано в сообщении Sport24. Отмечается, что россияне приехали на первенство планеты впервые с 2021 года.
Также уточняется, что ближайшей соперницей россиянки стала американка Лин Вонг, ее результат — 54,966 балла. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Китая Чжан Цингин, которая получила 54,633 балла.
Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Джакарте в октябре 2025 года. В турнире принимают участие ведущие спортсмены из более чем 40 стран. Для сборной России этот старт стал первой возможностью проявить себя после вынужденного перерыва, связанного с отстранением от международных стартов.
