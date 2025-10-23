Гимнастка Мельникова взяла медаль на чемпионате мира впервые с 2021 года

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия). Об этом пишет издание Sport24.

«По итогам выступлений Мельникова заработала 55,066 баллов и заняла первое место», — сказано в сообщении Sport24. Отмечается, что россияне приехали на первенство планеты впервые с 2021 года.

Также уточняется, что ближайшей соперницей россиянки стала американка Лин Вонг, ее результат — 54,966 балла. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Китая Чжан Цингин, которая получила 54,633 балла.

Продолжение после рекламы