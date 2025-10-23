Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Гимнастка Мельникова взяла медаль на чемпионате мира впервые с 2021 года

23 октября 2025 в 19:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия). Об этом пишет издание Sport24.

«По итогам выступлений Мельникова заработала 55,066 баллов и заняла первое место», — сказано в сообщении Sport24. Отмечается, что россияне приехали на первенство планеты впервые с 2021 года.

Также уточняется, что ближайшей соперницей россиянки стала американка Лин Вонг, ее результат — 54,966 балла. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Китая Чжан Цингин, которая получила 54,633 балла.

Продолжение после рекламы

Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Джакарте в октябре 2025 года. В турнире принимают участие ведущие спортсмены из более чем 40 стран. Для сборной России этот старт стал первой возможностью проявить себя после вынужденного перерыва, связанного с отстранением от международных стартов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал