Белгород оказался под массированными атакими БПЛА, есть раненые
Белгородская область подверглась массированной атаке дронов, 12 раненых
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Белгород и прилегающие территории подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали двенадцать мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний», передает в telegram-канале Гладков. Также сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы и получают необходимую медицинскую помощь.
В Стрелецком повреждены остекление и фасады коммерческих объектов, оборудование, четыре легковых автомобиля. Возник пожар в неэксплуатируемом частном доме, который оперативно ликвидирован пожарными расчетами. В Белгороде зафиксированы повреждения легкового автомобиля, коммерческих объектов, кровли многоквартирного дома, остекления социального и административного зданий.
Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно. Ранее в результате ударов в Белгородском районе были повреждены частные дома и автомобили, однако тогда обошлось без пострадавших. Кроме того, в регионе уже фиксировались случаи разрушения фасадов зданий и инфраструктуры после падения обломков сбитых БПЛА.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.