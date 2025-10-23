Логотип РИА URA.RU
Белгород оказался под массированными атакими БПЛА, есть раненые

В результате атак дронов в Белгородской области пострадали 12 мирных жителей
23 октября 2025 в 19:16
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Белгород и прилегающие территории подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали двенадцать мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний», передает в telegram-канале Гладков. Также сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы и получают необходимую медицинскую помощь.

В Стрелецком повреждены остекление и фасады коммерческих объектов, оборудование, четыре легковых автомобиля. Возник пожар в неэксплуатируемом частном доме, который оперативно ликвидирован пожарными расчетами. В Белгороде зафиксированы повреждения легкового автомобиля, коммерческих объектов, кровли многоквартирного дома, остекления социального и административного зданий.

Продолжение после рекламы

Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно. Ранее в результате ударов в Белгородском районе были повреждены частные дома и автомобили, однако тогда обошлось без пострадавших. Кроме того, в регионе уже фиксировались случаи разрушения фасадов зданий и инфраструктуры после падения обломков сбитых БПЛА.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

