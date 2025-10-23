В России предложили ограничить звонки из-за границы на стационарные телефоны

Депутат Боярский предложил ограничить международные звонки на стационарные телефоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил с инициативой ограничить международную телефонную связь на стационарных аппаратах для борьбы с мошенничеством. Соответствующее предложение было озвучено на совместном заседании профильных советов при Совете Федерации.

«Надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди — это пенсионеры», — заявил Боярский, передает ТАСС. Парламентарий отметил, что мошенники активно используют стационарную связь для обмана пенсионеров.

Парламентарий также подчеркнул необходимость усиления контроля за деятельностью виртуальных телефонных станций, которые активно используются злоумышленниками для аренды номеров с городскими кодами и имитации официальных служб. Одновременно с этим Боярский выразил надежду на скорейшее внедрение системы идентификации устройств по IMEI, позволяющей привязывать SIM-карты к конкретным телефонам. По его мнению, такая мера не только снизит риски перевыпуска карт, но и минимизирует компрометацию личных аккаунтов и цифровых сервисов граждан.

