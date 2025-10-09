В МВД сообщили о схеме аферистов со сдачей анализов пенсионеров

Мошенники вновь пытаются обмануть российских пенсионеров
Мошенники вновь пытаются обмануть российских пенсионеров

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на российских пенсионеров. Под видом сотрудников поликлиники они выманивают персональные данные, а затем, представляясь силовиками, вынуждают переводить деньги на «безопасные счета». Об этом сообщает МВД.

«Неизвестные обзванивают пенсионеров, представляются якобы сотрудниками поликлиники и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить „анкету“ для пересдачи анализов», — передает РИА Новости. После получения этих сведений, жертвам начинают поступать звонки от лжесиловиков. Они обвиняют пенсионеров в финансировании запрещенных организаций и предлагают перевести средства на «безопасный счет» для «пресечения действий злоумышленников».

Ранее в России были замечены новые схемы мошенников, в которых используют новую многоэтапную схему обмана с подменой номеров, притворяясь сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Кроме того, отмечается, что для правдоподобности жертву переводят на «сотрудников» Центрального банка России, Росфинмониторинга или правоохранительных органов.

