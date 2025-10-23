Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Екатеринбуржец протаранил фуру на Полевском тракте, он в коме. Фото

В результате ДТП на Полевском тракте водитель иномарки попал в кому
24 октября 2025 в 04:37
На легковушке были летние шины

На легковушке были летние шины

Фото: ИА «Ночные новости»

Под Екатеринбургом на Полевском тракте водитель Mtsubishi Lancer потерял управление и влетел в припаркованную фуру. В результате ДТП хозяин иномарки впал в кому. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.

«Машину раскрутило вокруг своей оси и выбросило через встречную полосу на обочину где врезался в припаркованный автомобиль КАМАЗ. В результате ДТП водитель Mtsubishi получил серьезные травмы и в состоянии комы был госпитализирован на скорой помощи», — сообщил собеседник агентства.

Внутри фуры находился водитель. В момент ДТП он спал. На легковушке в момент аварии были летние шины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото: ИА «Ночные новости»

