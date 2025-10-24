Трагедия произошла десять дней назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уроженец Асбеста (Свердловская область) Александр Моисеенко первый раз уехал вахтовиком на сбор шишек в ХМАО и погиб в лесу. Его случайно застрелили из гладкоствольного охотничьего оружия, считает СК. Однако родные мужчины убеждены в обратном. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.

Моисеенко официально трудился на асбестовском заводе. Но решился уехать на подработку в другой регион с бригадой. Днем 14 октября Александр занимался собирательством кедровых шишек.

«По версии следствия, 33-летний житель Сургутского района тоже собирал шишки в лесном массиве. С собой у него была лайка и заряженное ружье. Вечером в условиях сумерек из-за агрессивного поведения собаки, начавшей лаять на неустановленный объект, мужчина выстрелил в сторону леса, предположив, что там находится медведь», — озвучили версию в Следкоме Югры.

Пуля попала в грудь Моисеенко со 124 метров. Он скончался на месте происшествия. После этого силовики возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Близкие уверены, что Александра убили намеренно.

«Меня смущает расстояние, с которого был сделан выстрел. Там густой таежный лес. Малейшее задевание пули за ветку приводит к отклонению траектории ее полета. Даже в чистом поле попасть в грудную клетку с такого расстояние проблематично, тем более из гладкоствольного ружья. У такого оружия не хватает кинетической энергии, чтобы пуля всегда летела, не снижаясь. Я сам пристреливал пулю с 45 метров. И у нее на этой дистанции уже идет снижение», — объяснил URA.RU близкий погибшего Илья, охотник с пятилетним стажем.

По его словам, в свидетельстве о смерти Моисеенко указано, что пуля попала в аорту. Илья убежден, что случайно попасть туда со 124 метров практические нереально. «Тем более сейчас шишки собирают не с деревьев, они опали, а с земли. То есть, тут еще нужно было выждать, пока Александр поднимется, чтобы попасть в сердце», — отметил собеседник агентства.

Моисеенко похоронили в Асбесте. Детей и жены у него нет. Следствие ведет проверку.