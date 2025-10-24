Главный танковый завод на Урале попал под новые санкции ЕС
ЕС опубликовал 19-й пакет санкций
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») попал в 19-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС.
Согласно документу, с предприятием запретили любые виды транзакций. Помимо УВЗ, новые ограничения ввели против «Роснефти», «Ростеха» и «АвтоВАЗа». Подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.
Год назад в 15-й пакет европейских санкций попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь». Данные модели широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине.
