Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Главный танковый завод на Урале попал под новые санкции ЕС

«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Евросоюза
24 октября 2025 в 12:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЕС опубликовал 19-й пакет санкций

ЕС опубликовал 19-й пакет санкций

Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») попал в 19-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно документу, с предприятием запретили любые виды транзакций. Помимо УВЗ, новые ограничения ввели против «Роснефти», «Ростеха» и «АвтоВАЗа». Подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.

Год назад в 15-й пакет европейских санкций попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь». Данные модели широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал