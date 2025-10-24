Машину арестовали судебные приставы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Subaru местного жителя за долги по налогам около 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Мужчина от оплаты уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся. Вследствие чего к нему были применены меры принудительного исполнения. Изучая имущественное положение должника, судебные приставы установили, что у мужчины имеется в собственности автомобиль», — пояснили в ведомстве.

Иномарку обнаружили на стоянке в одном из дворов. Должник, в свою очередь, получил квитанции об оплате задолженности. Если мужчина не выплатит его в нужный период, то машину отдадут на торги.

Продолжение после рекламы